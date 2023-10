La Libreria Antiquaria in lacrime. Addio al suo pilastro Paolo Prandi

di Francesca Chilloni

La Libreria Antiquaria Prandi giovedì ha perso uno dei suoi pilastri, Paolo, ed ora sarà la quarta generazione dei Prandi a portare avanti quel tempio della cultura e della bellezza fondata dal capostipite Giacomo nel 1926.

Il logo della sua libreria – un’antica miniatura di Reggio, con le mura urbiche protette dai Santi Prospero, Crisanto e Daria – è per tutti gli estimatori d’arte grafica e libri rari un segno di riconoscibilità immediata e qualità assoluta. Gli stessi cataloghi – da lui curati per decenni – sono da molti conservati come volumi di storia dell’arte.

Il libraio si è spento ad 82 anni all’Arcispedale Santa Maria Nuova, e ieri in Sant’Antonio da Padova si sono svolti i funerali. Lascia la moglie Franca, i figli Andrea (con Emanuela) ed Laura (con Marco), gli amati nipoti Carlotta, Riccardo, Emanuele e Tommaso. Pur avendo altre passioni – la fotografia e il lavoro volontario come radioamatore della Protezione civile –, la vita di Paolo è stata da sempre strettamente intrecciata a quella della libreria. Il negozio era stato fondato da Arturo Nironi e Giacomo Prandi, ed aveva sede in via Crispi. Mentre il primo si occupava della cancelleria, Giacomo seguiva i libri con il figlio Dino che, già nel 1937, pubblicò il primo Catalogo che presentava sia volumi contemporanei che antichità. La qualità delle proposte era tale che ben presto divenne un riferimento nazionale per studiosi, appassionati eruditi e collezionisti. Addirittura durante la Seconda Guerra Mondiale, vi passò anche l’interprete di Hitler, Eugen Dollmann, cultore della letteratura italiana. Nel 1947 Dino fu tra i fondatori del Circolo Librai Antiquari Italiani (in seguito Alai) che comprendeva allora i venti più importanti dell’epoca. Nel dicembre del 1953 appare il primo Catalogo con cento acqueforti italiane dell’Ottocento, come supplemento al catalogo libri n. 70: fu il primo di grafica, cui seguiranno annualmente altri fino al dicembre 1961 quando la pubblicazione avrà la forma attuale: un Catalogo annuale di grafica d’Arte affiancato da un altro dedicato per lo più a "libri illustrati da artisti moderni italiani e stranieri".

Paolo crebbe in questo clima, diventando abile commerciante ma anche fine conoscitore della materia, conoscendo artisti e critici d’arte, colleghi coltissimi e collezionisti: Sciascia e De Chirico, Zavattini e Mino Maccari, Michele Cascella e Aligi Sassu, Carlo Mattioli e Alberto Manfredi, Paul Delvaux… È stato lui che ha realizzato i cinquanta cataloghi di grafica, che si aggiungono gli innumerevoli relativi ai libri e quelli dedicati a mostre collettive o di singoli artisti. Nel 1960 il negozio si trasferì in via Berta (in via Crispi subentrò Nino Nasi con la sua Libreria del Teatro), quindi nel 1966 in viale Timavo. Paolo aveva lavorato fino ad un paio di mesi fa, seguendo il trasloco del negozio in via Zatti (una laterale di via Papa Giovanni XXIII) completato ieri.