La libreria antiquaria Prandi ospita le opere dell’artista Remo Boccacci

"Sulla strada di Orione – l’Universo informale": è questo il titolo dell’esposizione che si terrà dall’1 al 3 novembre prossimi presso la ‘Libreria Antiquaria Prandi’ con le opere dell’artista Remo Boccacci. In via Zatti 1/A si potrà entrare dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21, sempre in forma gratuita, e poi per chi vorrà si potrà prenotare anche una visita alla collezione completa. Deceduto a Reggio nel 2019, Boccacci era nato a Bardi (Parma) nel 1944 ma già alla fine delle medie aveva inseguito la sua vocazione artistica andando a studiare al Collegio delle Belle Arti di Charleroi, in Belgio. Lì, dopo essersi specializzato nel disegno a penna e inchiostro, aveva organizzato le sue prime mostre, per poi studiare anche agronomia e spostarsi per lavoro in Israele e a Cipro. Fu in quella fase che entrò in contatto con l’arte delle icone su legno in stile bizantino. Rientrato in Emilia negli anni ’80, l’artista (che a Reggio fu anche consigliere comunale) aprì il suo studio a Montecavolo ed arrivò a uno stile astratto, l’estrazione delle forme: "Non sono vedute, non sono paesaggi: l’artista restituisce se stesso, attraverso le forme" diceva delle sue opere, tutte prive di titolo per (come spiega la moglie inglese Frances) "non porre limiti allo spettatore e non condizionarlo nella loro lettura".

Per info contattare il numero 3493809686