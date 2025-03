La liquidatrice giudiziale Volta: "Regione decise di non puntarci"

Un altro aspetto interessante lo ha svelato l’avvocatessa Tiziana Volta, liquidatore giudiziale dell’ex Fiere, invitata in commissione insieme al commissario liquidatore Aspro Mondadori. "Come procedura abbiamo avuto anche un incontro in Regione con l’assessore dedicato che non ha portato a nulla, perchè la Regione aveva già ‘deciso’ che il polo di Reggio non era per loro di interesse e che avrebbero investito su quello di Parma o di Bologna stessa”. Spiegando inoltre che ha fatto di tutto per mantenere in vita le attività: "Abbiamo avuto contatti con le fiere di Parma, quelle di Milano e quelle di Verona ma nessuno ha concretamente manifestato un interesse anche economico al mantenimento dell’attività fieristica. Inoltre abbiamo tentato di coinvolgere soggetti anche al di fuori del territorio nazionale; io ho scritto personalmente anche a Francoforte. Ma non essendoci stati riscontri, a quel punto non rimaneva che la liquidazione del patrimonio".

E alla fine l’avvocato Volta (foto), ammette: "Le Fiere sono state aggiudicate ad un valore di gran lunga inferiore a quello dell’area che aveva un valore straordinario. Infatti ci auguravamo di soddisfare una platea di creditori più vasta di quella che abbiamo effettivamente raggiunto. Sono riusciata a pagare solo le banche, non integralmente, e alcuni professionisti. Ma se gli immobili fossero stati venduti anche solo al doppio del valore, lo scenario del pagamento dei creditori sarebbe stato diverso".

dan. p.