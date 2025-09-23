La lite finisce a coltellate. Fermato dai poliziotti, tenta la fuga e li aggredisce

Momenti di tensione nel pomeriggio di domenica 21 settembre, in via Bainsizza a Reggio città, zona via Emilia all’Angelo alle porte del centro storico, dove la polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione di lite tra due persone. La chiamata, giunta alla sala operativa della questura, riferiva di un acceso diverbio degenerato in aggressione fisica.

Gli agenti della squadra volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno rintracciato per primo uno dei soggetti coinvolti. L’uomo presentava una ferita da arma da taglio al cavo ascellare e ha raccontato agli operatori di essersela procurata durante lo scontro con l’altro individuo, fornendone una descrizione dettagliata riguardo il vestiario e l’aspetto fisico.

Le ricerche sono scattate immediatamente, dopo pochi minuti i poliziotti hanno individuato il secondo protagonista della vicenda: un 33enne di origini camerunensi. Alla vista degli agenti, l’uomo si è mostrato da subito poco collaborativo, tentando più volte di sottrarsi ai controlli e arrivando perfino a scagliarsi contro i poliziotti. Solo la prontezza degli operatori ha permesso di fermarlo senza ulteriori conseguenze.

Il sospettato è stato quindi accompagnato in questura per gli accertamenti di rito. Qui, al termine delle procedure, è stato deferito in stato di libertà con diverse ipotesi di reato: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Al momento del fermo infatti il 33enne è stato trovato in possesso di un coltello, immediatamente sequestrato.

La vittima della lite, soccorsa sul posto, ha riportato ferite non gravi ma compatibili con l’aggressione denunciata. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito a parte della scena e che, impauriti dal clamore, hanno confermato la concitazione dei momenti precedenti all’arrivo delle forze dell’ordine.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio le dinamiche della lite e i motivi all’origine dello scontro, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi senza il tempestivo intervento della polizia di Stato.