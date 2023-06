La lite per un agnello finisce a bastonate

Si è rischiato il dramma, ieri pomeriggio, in seguito a una lite, pare dovuta a un diverbio sul prezzo di un agnello. E’ successo in via Romana a Poviglio. Verso le 15,30 è stato chiesto l’intervento dei soccorsi sanitari in quanto un uomo lamentava di essere stato colpito con violenza con un bastone.

Sul posto indicato sono arrivati l’ambulanza della Croce azzurra di Poviglio, il personale dell’automedica di Guastalla, oltre ai carabinieri, per cercare di far luce sull’accaduto. In effetti, sul posto è stato trovato un uomo di origine nordafricana, visibilmente dolorante, che segnalava di essere stato colpito con un bastone in seguito a una lite con un altro uomo, residente in zona, che nell’area adiacente l’abitazione gestisce un piccolo allevamento di ovini.

I due si sarebbero dati appuntamento per la compravendita di un agnello. Ma sul prezzo c’era stato disaccordo. La discussione si è trasformata in lite: prima verbale, poi violenta. Secondo quanto emerso, sembra addirittura che l’allevatore abbia cercato di colpire il nordafricano con una macchina escavatrice, in suo possesso.

Poi ci sarebbe stata la bastonata, che ha provocato il ferimento dello straniero. Il quale è stato raggiunto dal personale sanitario ed accompagnato in ambulanza in ospedale, in condizioni di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita. Intanto, i carabinieri hanno accompagnato in caserma l’allevatore, di 73 anni, per raccogliere la sua versione dei fatti e ricostruire l’accaduto. Fino a ieri sera non risultavano provvedimenti restrittivi a suo carico.

Antonio Lecci