La lite tra Comune e parrocchia sull’Imu del teatro. La giunta, con voto unanime, ricorre in Cassazione

Il sindaco l’aveva preannunciato e ribadito più volte: faremo ricorso contro la parrocchia di Sant’Eulalia. E ieri è stato ufficialmente dato il via libera all’iter giudiziario.

Durante la seduta di ieri pomeriggio, la giunta Moretti al completo ha deliberato all’unanimità di impugnare davanti alla Corte di Cassazione la sentenza di secondo grado (la n. 735 del 14 luglio 2025, depositata il 1° settembre), con cui la Corte di Giustizia tributaria regionale aveva parzialmente accolto i ricorsi della parrocchia in merito agli accertamenti Imu.

La vicenda ha origine da tre ricorsi presentati dalla parrocchia contro gli accertamento relativi alle annualità Imu 2013, 2014 e 2015: la chiesa rivendica di non dover pagare l’imposta quando gli immobili sono occupati da attività senza vini di lucro quelle proposte dalle associazioni Teatro L’Attesa e BasketVollet asd.

In 1° grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto le domande.

In seguito, la parrocchia aveva proposto appello, chiedendo l’annullamento delle cartelle e la restituzione delle somme già versate. Con la sentenza di luglio, i giudici di 2° grado hanno riconosciuto parzialmente valide le ragioni della parrocchia, limitatamente alle agevolazioni previste in materia Imu.

Il ricorso in Cassazione, come spiegato da Moretti, è motivato dall’evitare il rischio di venire accusati di danno erariale dalla Corte dei Conti.

L’Economo generale della Curia, però, ha di recente invitato la giunta a valutare bene la scelta alla luce della giurisprudenza ondivaga: il ricorso non è un obbligo di legge, e se il Comune dovesse perderlo, gli amministratori potrebbero essere comunque accusati di danno erariale. L’incarico di difesa sarà affidato a un avvocato esterno, poiché l’ufficio legale provinciale, con cui il Comune è convenzionato, ha comunicato l’impossibilità di seguire il contenzioso per carichi di lavoro. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Francesca Chilloni

Nella foto: il teatro resta chiuso