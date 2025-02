La lite tra due automobilisti finisce a colpi di manganello

Hanno avuto un diverbio per motivi legati alla circolazione stradale. In breve tempo la situazione è degenerata, passando dalle parole alla violenza. A farne le spese sono stati due uomini, entrambi trasportati in ospedale a Reggio per medicare traumi giudicati di media gravità dal personale sanitario intervenuto sul posto poco dopo il diverbio. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte in via Turati, a Roncolo di Quattro Castella.

Secondo una prima segnalazione giunta alla centrale operativa del 118, pare che fossero tre le persone coinvolte. Sul posto gli operatori del soccorso hanno rintracciato due uomini, entrambi quarantenni residenti in paese, che si erano aggrediti a vicenda per futili motivi, provocandosi traumi alla testa con un tipo di manganello telescopico in metallo.

Un oggetto che sarebbe stato usato prima da uno dei contendenti, poi afferrato dall’altro coinvolto nel diverbio, usandolo a sua volta contro l’altra persona. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale caserma per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ascoltando le testimonianze dei coinvolti e delle altre persone che avevano assistito alla scena.

Entrambi i feriti sono stati portati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per essere medicati.