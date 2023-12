La lite tra vicini degenera: denunciato un 72enne

Aggredisce il vicino e gli distrugge l’auto, 72enne denunciato per lesioni personali e danneggiamento dai carabinieri di San Polo. La vittima tra l’altro si era preso un forte pugno in testa e aveva riportato un trauma con prognosi di 7 giorni. Tra i due vicini forse c’erano motivi di frizione pregressi ma quanto avvenuto la sera del 26 ottobre ha travalicato il confine dell’astio per finire in campo penale, con l’anziano rissoso che rischia di finire davanti al giudice per 10 minuti di rabbia incontrollata. L’aggressione avvenne quando la vittima, un uomo di 68 anni, era entrato con la propria vettura nel cortile di pubblico passaggio dove si affaccia l’abitazione del vicino manesco. Quest’ultimo, vedendo l’auto, era uscito di casa imprecando e urlando che non poteva farlo. Nonostante il 68enne gli abbia fatto presente che quella fetta di cortile non era privata ma una via di passaggio per tutti gli inquilini, l’altro si era lanciato con tutto il suo peso sulla vettura e poi, allungandosi dentro l’abitacolo, attraverso il finestrino aveva sferrato un pugno al conducente. Il tutto sotto lo sguardo allibito di altri vicini che, inutilmente, avevano cercato di calmare e fermare l’anziano inferocito, poi rientrato nel proprio alloggio. La vittima si era poi fatta medicare e refertare al pronto soccorso dell’ospedale di Montecchio. La vettura, portata poi in carrozzeria, aveva riportato danni alla fiancata sinistra per circa 2mila euro. Con in mano il referto medico e il preventivo del carrozzaio, il 68enne si è recato a sporgere denuncia ai carabinieri di San Polo che, dopo aver raccolto anche le testimonianze degli "spettatori", hanno deferito il 72enne alla Procura diretta dal dottor Paci.

f. c.