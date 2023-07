La Litokol apre una fabbrica in India

Litokol ha inaugurato in India un nuovo stabilimento insieme a Pidilite Industries. L’azienda di Rubiera, attiva da oltre 50 anni negli adesivi, nei sigillanti e nei prodotti speciali per la ceramica e l’edilizia, nel 2019 aveva firmato un accordo di joint venture con il gruppo chimico Pidilite Industries. Recentemente ha inaugurato una nuova realtà produttiva ad Amod nello Stato indiano del Gujarat. Erano presenti il direttore generale di Litokol Fabio Plazzi, l’amministratore delegato di Pidilite Industries Bharat Puri e il vice console generale di Mumbai Luigi Cascone.

Il nuovo stabilimento in India è dotato di un impianto produttivo tecnologicamente avanzato in cui si creano prodotti epossidici, poliuretanici e altri bicomponenti reattivi per l’industria ceramica e l’edilizia. La produzione indiana sarà incentrata sul sigillante epossidico starlike evo, lo stucco epossidico per fughe.

Il direttore generale di Litokol Fabio Plazzi ha spiegato che la "joint venture con Pidilite Industries ci ha permesso di portare a termine un obiettivo importante ovvero la realizzazione di un primo polo produttivo in India, il Paese con il più alto potenziale di crescita al mondo attualmente".

Il marchio Litokol aggrega otto società con circa 650 dipendenti e un fatturato globale che si attesta intorno ai cento milioni di euro. Bharat Puri, amministratore delegato di Pidilite Industries, ha sottolineato che: "In Pidilite ci sforziamo continuamente di innovare e aprire la strada in tutte le nostre categorie e offerte di prodotti".

Litokol ha mosso i propri passi dal distretto ceramico di Sassuolo ed è cresciuta costantemente nel tempo, grazie a soluzioni tecniche di alta qualità, fino a proporsi oggi come un gruppo internazionale che esporta in cento Paesi nel mondo e ha filiali produttive e commerciali in Russia, Ucraina, Armenia, Cina, India e Grecia.

Matteo Barca