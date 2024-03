La lotta alla mafia raccontata dal figlio di due magistrati. "Il tempo attorno", spettacolo teatrale scritto e diretto da Giuliano Scarpinato, va in scena stasera alle 20,30 al teatro di Correggio. E’ ispirato al vissuto reale di Giuliano Scarpinato, dei suoi genitori, Roberto Scarpinato e Teresa Principato, magistrati antimafia, e degli agenti della scorta che li hanno affiancati per anni. Racconta gli eventi avvenuti dagli anni ’80 in poi: le stragi Falcone e Borsellino, l’omicidio del piccolo Di Matteo, il "processo del secolo" a carico di Giulio Andreotti.

Tutto questo entra nella casa del protagonista che vede volar via l’amore dei suoi genitori, l’innocenza dell’infanzia e ogni certezza, a partire da quella della vita stessa.