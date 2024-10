La Luc ospita il ’Campiello 2024’: Federica Manzon presenta ’Alma’

Doppio appuntamento con la letteratura, oggi in città. Iniziamo daIl’Aula Magna Manodori a Palazzo Dossetti, dove alle 17.30 per i Martedì della Luc sarà ospite la scrittrice Federica Manzon (foto), per presentare il romanzo ‘Alma’, vincitore del Premio Campiello 2024, del Premio Alassio Cento libri-Un autore per l’Europa, e finalista al Premio internazionale Lattes Grinzane. Un romanzo dove l’identità, la memoria e la Storia – personale, familiare, dei Paesi – si cercano e si sfuggono, facendo di Trieste, la città natale di Alma, la meno italiana di tutte le città, un punto di vista da cui guardare i nostri difficili tentativi di capire chi siamo e dov’è la nostra casa.

Alle 18, alle Librerie.coop All’Arco, sarà ospite invece Daniele Mencarelli, con la sua nuova opera ‘Brucia l’origine’ (Mondadori). Alla presentazione, in collaborazione con Arci Reggio Emilia, interverranno Pierluigi Senatore e Federica Scaltriti. Mencarelli ci offre il quadro di un quartiere della periferia romana che potrebbe essere una qualsiasi periferia, concreta ed esistenziale, in cui il protagonista coltiva un desiderio di esprimersi che non si appaga mai.

Lara Maria Ferrari