La Luc riflette con Andrighetto sulle forme di deumanizzazione

Gli appuntamenti della Luc (Libera Università del Crostolo) dedicati ai "pregiudizio nel XXI Secolo" proseguono oggi alle 17,30 alla sede universitaria di viale Allegri, a Reggio, con l’attenzione puntata sulla pedagogia sociale. Per l’occasione Luca Andrighetto (professore associato di psicologia sociale all’Università di Genova) analizza il tema della deumanizzazione. Verranno analizzate le origini e le conseguenze di questo fenomeno, insieme alle diverse modalità attraverso cui si esprime. In particolare, ci si focalizzerà sulle due forme deumanizzanti più studiate dalla psicologia sociale: la deumanizzazione animalistica e l’oggettivazione. Durante la lezione non mancheranno i riferimenti ad esempi storici che hanno testimoniato l’esistenza del fenomeno, a cui verranno affiancati studi empirici provenienti dalla psicologia sociale. Si spiegheranno inoltre forme odierne di deumanizzazione nascosta, che portano a negare l’umanità dell’altro spesso al di fuori della consapevolezza delle persone. Stasera alle 21 è in programma l’ultimo appuntamento promosso dalla Associazione Archeosofica reggiana, nella sede di via Campo Marzio 15 in città, per approfondire tematiche trattate nei Quaderni di Archeosofia di Tommaso Palamidessi. Il tema dell’incontro di oggi è "Conoscersi con la radiestesia". L’ingresso è libero. Per informazioni: tel. 339-4360071. E oggi alle 18 all’ex Cup di via Carletti a Correggio si svolge una conferenza su "Il funzionamento del cervello che apprende in un adolescente post pandemia", col dott. Marco Ruini, specialista in Neurochirurgia e Neurologia, direttore sanitario del centro Anemos. L’iniziativa è promossa dall’istituto Einaudi di Correggio.

a.le.