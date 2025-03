La luce e il buio di Mivekannin accendono la collezione Maramotti

Da Caravaggio, alle pitture nere di Goya, Rembrandt, Espressionismo, squarci di luce e la raffinatezza della pittura su velluto, su queste fascinazioni si snoda l’arte Roméo Mivekannin, originario del Benin, nelle opere per la sua prima mostra personale in Italia: ‘Roméo Mivekannin, Black Mirror’, alla Collezione Maramotti, dall’9 marzo al 27 luglio. Mivekannin ha realizzato 20 nuovi dipinti su velluto nero, che si snodano per diverse sale della Collezione, riflettendo sulla condizione umana, sul mito e il valore del sé in quanto tale. Il velluto, un inedito per l’artista, è specchio nero che, quasi, aspira tra le sue fibre, segni e immagini. Sono opere di grandi dimensioni, che coniugano l’universo iconografico di Mivekannin, con l’arte e la cultura delle sue visite in Emilia-Romagna e quella italiana.

Ricostruisce, si appropria, fa precipitare chi guarda nel fondo degli abissi della coscienza attraverso iconografie di opere d’arte classiche di Masaccio e Caravaggio, fotografie, reportage, movimenti e archetipi della danza e del cinema di artisti controcorrente, innovativi come: Pina Bausch, Pier Paolo Pasolini, i registi: Sergei Parajanov e Leos Carax e, figure dei suoi archivi personali. Cresciuto in Benin, formato in Francia, Mivekannin fa vivere ancestralmente narrazioni, tradizioni africane con iconografie e simboli occidentali. Mivekannin plasma un multiforme ritratto di sé stesso, specchio di immagini che lo affascinano e lo interrogano. È uno strumento col quale entra nella narrazione come soggetto potente. Il suo volto sembra emergere dalle profondità della notte, in un mondo a rovescio dove lo spazio si fa instabile, come in un abissale e nero caleidoscopio dell’esistenza, si ripropone in molteplici sfaccettature, trasformando la visione in innumerevoli punti di vista. Le sue opere fluttuanti si caricano di presenze che turbano. Info: ingresso libero, giovedì e venerdì 14.30/18.30, sabato e domenica 10.30/18.30.

Mariagiuseppina Bo