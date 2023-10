La Lucerna set di un cortometraggio. Protagonista Elio delle ’Storie Tese’

di Francesca Chilloni

Tre nipoti molto social di città e l’eccentrico Zio Bio, alias Elio, che qui racconta non storie tese ma la buona vita della campagna e dell’agricoltura sostenibile. Sono i protagonisti di un cortometraggio che inizia in una stanza dove i tre giovani si annoiano, e termina con un inno al lambrusco cantato e suonato davanti ad una tavola imbandita nei campi della cooperativa agricola La Lucerna, alla Lora di Campegine.

Lo si può vedere su You Tube, ed è il primo episodio della mini web-serie "Io Parlo Bio", lanciata da Ismea (Istituto di servizi Mercato agricolo alimentare) e dal Ministero dell’agricoltura. Testimonial il cantautore e comico milanese. Tra i luoghi incantati prescelti, il primo - a rappresentare l’Italia del Nord - è proprio la realtà agricola fondata grazie ad un gruppo di amici che nel 1987 si è costituito in cooperativa agricola sulla base di due scelte importanti: una di vita, attraverso la creazione di un piccolo movimento di accoglienza verso persone in difficoltà. La seconda di lavoro, perché tutti i membri possono partecipare secondo le proprie capacità; dove il fine ultimo non sia il reddito ma il bene comune dei soci.

Daniele Ghirardini, che partecipa alla puntata con il padre fondatore Pietro, racconta: "Per noi la cosa interessante è proprio quella di essere stati selezionati in tutto il Nord Italia per rappresentare l’agricoltura biologica, con una storia da raccontare fatta di 37 anni di lavoro e campi belli da trasformare in set con questi ospiti d’eccezione". Aggiunge Daniele: "L’abbiamo vissuta come un’occasione per raccontarci e raccogliere i frutti seminati, lavorati ed innaffiati con fatica ed entusiasmo in tutti questi anni di Lucerna e di Bio, un orgoglio e un dovere. La cantata finale con la band Cazzuola’s and Elio è stata la ciliegina sulla torta".

Gli obiettivi della webserie dedicata ai luoghi dove le persone si dedicano alla terra con rispetto e grande impegno, sono quello di avvicinare più consumatori al bio, in particolare i più giovani, informare sui benefici dei prodotti biologici sia per chi li mangia che per l’ambiente e per chi lavora nel settore. Per vedere il video https:www.youtube.comwatch?v=fHhpKp8t4lw