La lunga attesa per il nuovo sindaco. I candidati nei loro ‘covi’ a sperare

Una notte insonne prima del lungo pomeriggio d’attesa. Chiuse le urne allo scoccar delle 23 di ieri, bisognerà attendere oggi prima di conoscere il nome del nuovo sindaco che potrà ereditare la fascia tricolore dall’uscente primo cittadino Luca Vecchi. Lo spoglio per le amministrative dovrà aspettare fino alle 14 per iniziare le operazioni, con precedenza data agli scrutini per le Europee.

Fino ad allora, la tensione e l’adrenalina attanaglieranno i sette candidati in corsa pronti a seguire in diretta numeri e schede svelate nei loro covi tra cabala, scaramanzia e luoghi portafortuna. Tutti col telefonino bollente, collegati al sito del Ministero o coi propri rappresentanti di lista dislocati nei seggi.

Mentre ieri sera il Pd ha seguito lo spoglio delle Europee nella storica federazione di via Gandhi dove i vertici hanno sperato per Stefano Bonaccini (nessun reggiano nelle liste dem), la partita delle Comunali si gioca in centro. Il centrosinistra di Marco Massari si troverà nella sede del comitato allestita all’angolo tra via Toschi e via San Carlo, dove sperano di stappare lo spumante messo in fresco tutti gli alleati della coalizione a campo ‘larghissimo’ per una vittoria al primo turno che sotto sotto, tra scongiuri e amuleti, sperano di agguantare.

Il centrodestra di Giovanni Tarquini invece sarà al point elettorale di coalizione in via Emilia Santo Stefano, 4. Dove sono attesi anche i segretari dei tre partiti, Alessandro Aragona (Fratelli d’Italia), Roberto Salati (Lega) e Gianluca Nicolini (Forza Italia), auspicando il colpaccio o comunque di costringere il favorito Massari al ballottaggio tra due settimane, il 23 giugno, per unica giornata di urne-spareggio. Alla quale spera anche Coalizione Civica per poi avere voce in capitolo come eventuale ago della bilancia, che credono ad un risultato a doppia cifra percentuale: Fabrizio Aguzzoli e suoi fedelissimi si troveranno dalle 17 all’Ânma di via Squadroni, il wine bar gestito totalmente da sordi tra cui Francesco Grasso, candidato di lista.

Tra gli outsider invece, l’avvocato Paola Soragni di Movimento per Reggio Emilia, ospiterà tutta la sua squadra mettendo a disposizione lo studio legale di viale dei Mille. Giuliana Reggio di Alleanza Civica seguirà tutto a Fogliano a casa di amici e con l’inseparabile Cinzia Rubertelli, madrina della lista nonché ex consigliera comunale per un mandato e mezzo. In cerca di una ’casa’ invece Pane Pace Lavoro che come l’iscrizione alla competizione in extremis prova a stupire improvvisando all’ultimo sulle ali dell’entusiasmo. "Decideremo all’ultimo", dice l’aspirante sindaco Hasbi Vladimir Sabillòn. Infine REagire-Rifondazione Comunista non si è proprio organizzata per impossibilità: "Siamo tutti lavoratori – spiega il candidato della falce e martello, Gianni Tasselli – Quando finiremo i nostri turni daremo un’occhiata ai risultati e saremo a disposizione per commentarli".