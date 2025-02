La lunga carriera e una formazione in tutta la regione

Direttore Generale, 61 anni di Correggio, Davide Fornaciari (nella foto) è il nuovo direttore generale dell’Ausl di Reggio Emilia.

Si tratta di una scelta interna, era infatti direttore amministrativo della stessa azienda.

La nomina è stata fortemente voluta dall’assessore regionale alle Politiche per la salute Massimo Fabi e dal presidente Michele De Pascale. E’ subentrato a Cristina Marchesi, che il 31 gennaio scorso ha concluso i suoi quattro anni e mezzo di incarico, andando pensione.

Laureato in Scienze Politiche, ha una formazione in organizzazione e gestione dei Servizi Sanitari ed Economia sanitaria.

Dal 2013 al 2016 è stato Direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS Reggio Emilia, per poi ricoprire lo stesso incarico prima, dal 2017 al 2019, per il Sant’Orsola di Bologna e poi, dopo un periodo come Direttore del Distretto di Correggio, per l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia. Fornaciari

ha un diploma di specializzazione in Discipline del lavoro conseguito a Parma e un master in Amministrazione e controllo conseguito a Lucca. Ha tenuto

diverse docenze in Organizzazione ed Economia aziendale all’Unimore e corsi di formazione e seminari in materia di bilanci, rendiconti finanziari, budget e controllo di gestione alla Bocconi di Milano, al ‘Sole 24Ore’ e in Regione Emilia-Romagna.

