La lunga e bella festa degli sport inclusivi

Torna a Scandiano la festa

degli sport inclusivi.

Domani dalle 18 nella zona sportiva di via della Repubblica 74 si terrà la festa di fine anno di ‘All Inclusive Sport’, il progetto provinciale reggiano coordinato dal centro di servizio per il volontariato Csv Emilia che permette ad oltre 200 giovani con disabilità di praticare sport con i loro coetanei.

Sarà una lunga serata di giochi, animazioni, premiazioni, cibo e musica, realizzata grazie alla collaborazione di tre realtà sportive scandianesi, l’associazione Il Mucchio, la Polisportiva Scandianese e la Cooperativa Azzurra, con il patrocinio del Comune di Scandiano e dell’Unione Tresinaro Secchia.

La festa sarà l’occasione per celebrare il termine della positiva campagna di raccolta fondi lanciata a inizio maggio per sostenere All Inclusive Sport.

Ci saranno giochi propedeutici al parkour con la Polisportiva Scandianese; gli sport al buio con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; l’Ultimate Frisbee con Heron; la scherma in piedi o in carrozzina con Scherma Koala; i giochi propedeutici al kin-ball con l’esperto di educazione motoria Andrea Margini; il calcio inclusivo con più palle, per atleti da 6 a 99 anni; il calciobalilla in piedi e seduto con Brescello Calciobalilla; il basket integrato con Pallacanestro Scandiano e Arbor Dream Team e il baskin con Magic Baskin Scandiano e Reggio Baskings.

Sempre dalle 18, si potrà partecipare a una serie di laboratori a numero chiuso su prenotazione e l’approfondimento musicale con la lingua dei segni per ragazzi dai 9 anni in su.

Non mancherà la cena, aperta a tutti senza obbligo di prenotazione, con tanti piatti preparati dalla cucina dei volontari de Il Mucchio.

