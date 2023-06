"La macchinetta della psicoterapia? "Risulta priva del marchio Ce"

Lui, Michele Vitiello, ingegnere informatico, ha riferito di essere stato consulente "per 52 Procure". Tra i casi da lui affrontati, anche l’ultimo grande mistero italiano, quello della piccola Kata, sparita dall’albergo di Firenze. Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, Vitiello è stato incaricato dal pm Valentina Salvi di redigere una consulenza sul Neurotek, il dispositivo usato durante la psicoterapia coi bambini dalla psicologa Nadia Bolognini, imputata. L’esperto ha mostrato in aula il dispositivo, riferendo che è privo di marchio Ce, e dunque non potrebbe essere venduto in Europa. Ha anche riferito che non si sa chi lo abbia immesso nel nostro continente: probabilmente è stato acquistato negli Usa. In base ai rilievi sulle vibrazioni, il consulente ha dichiarato lo strumento che non produce conseguenze negative per la salute del soggetto e che non emette campi elettromagnetici significativi. La tensione utilizzata è bassa: 9 volt. L’avvocato Rossella Ognibene, difensore di Federica Anghinolfi, ha depositato alla Corte documenti per dimostrare come nel 2018 la stessa Ausl facesse corsi di formazione sulle tecniche Emdr. E la difesa di Nadia Bolognini, avvocato Roberto Trinchero, ha annunciato che depositerà la certificazione del marchio Ce. Diverse testate giornalistiche avevano parlato, all’indomani degli arresti nel giugno ’19, di "elettroshock": notizia che, alla luce della testimonianza dell’esperto, è stata definitivamente smentita.

Intanto l’altra sera, a 4 anni dall’apertura dell’inchiesta, oltre 300 persone (affidatari, amministratori, operatori) si sono ritrovati in un salone parrocchiale per riflettere sulla vicenda. "In attesa della verità – è stato detto – una cosa è accaduta: il sistema di protezione dei bambini è stato massacrato". E ancora: "Ne riparleremo perché ci interessa la storia vera. Quella storia che sino ad ora non è stata raccontata in un potentissimo e manipolato racconto che, stando al titolo, ha già deciso in partenza chi sono gli angeli e chi sono i demoni".

al.cod.