La madre di Giulia Galiotto: "Mia figlia uccisa a 30 anni dal marito . Il dolore non sparirà mai"

"Mia figlia aveva trent’anni quando è stata ammazzata ma Giulia Cecchettin mi ricorda tanto la mia Giulia. Questo volto pulito e negli occhi l’empatia, che è una virtù, quella di mettersi nei panni degli altri. E’ questo la accomuna molto alla mia Giulia".

Così Giovanna Ferrari, mamma di Giulia Galiotto, ammazzata dal marito Marco Manzini nel febbraio del 2009 a San Michele dei Mucchietti (nel Modenese) dove la coppia viveva. Manzini, originario di Scandiano, quel giorno la chiamò al telefono, facendole credere di doverle mostrare qualcosa poi la colpì nove volte con una pietra alla testa. Dopo l’omicidio inscenò il suicidio della moglie, gettando il corpo della vittima nel fiume Secchia. Chiamò quindi i familiari chiedendo dove Giulia potesse trovarsi, finengendosi preoccupato. La Cassazione nel 2013 ha confermato la pena a 19 anni di carcere ma Manzini a febbraio dello scorso anno ha ottenuto la semilibertà con la messa in prova ai servizi sociali. Una ‘buona condotta’ che gli ha permesso di uscire dalla cella, nonostante il fine pena fosse previsto nel 2025, anticipato quindi rispetto al 2028, alla ‘scadenza’ dei 19 anni.

E oggi che il femminicidio di Giulia Cecchettin ha colpito tutta Italia e ha spinto tutti alla mobilitazione, Giovanna Ferari non può fare a meno di tornare quei giorni terribili del 2009.

"Per noi – racconta con la voce rotta dalla commozione – è stato più breve il tempo in cui l’abbiamo cercata: lui ci aveva detto che pensava potesse essersi suicidata ma quel tempo in cui non sai nulla crea l’ansia che ti distrugge: mi metto nei panni di questa famiglia costretta al dolore aggiunto di non sapere cosa le fosse accaduto, ma con il timore del peggio. Ma mi metto nei loro panni anche per tutto quello che verrà: perché non dimentichiamoci che il processo è sempre un processo alle vittime. Purtroppo quello di Giulia non sarà l’ultimo ma ciò che è accaduto è terribile: mette a nudo la pochezza di questi individui – continua Giovanna Ferrari – che non vogliono ‘quella’ persona ma vogliono una persona da sovrastare. Giulia aveva fatto quello che fanno tutte: perseguire i propri sogni di realizzazione. Doveva aspettare lui per laurearsi? Sono questi i segni evidenti del fatto che sotto la retorica dell’amore c’è la volontà di sovrastare sempre: il controllo è funzionario a tenerle schiacciate sotto. Non posso vivere senza di te ma la ammazzi: messaggi contraddittori che continuano ad essere veicolati. La storia straordinaria di questa vicenda sono il coraggio e la consapevolezza di Elena, la sorella della vittima che sa quello che dice e come stanno le cose. Elena, sorella di Giulia: Elena si chiama anche la sorella della mia Giulia mentre i Turetta sono originari di Torreglia, dove è nato mio marito che li conosceva. Incredibilmente tante le cose che ci accomunano: prima di tutte un dolore che non sparirà mai".

Mamma Giovanna spiega come tutto, come dice Elena, vada ricercato in quella cultura patriarcale dove l’uomo non riesce ad accettare che la donna abbia una marcia in più, che sia una persona capace. "Per queste persone la donna deve essere l’ombra: chiaramente non generalizzo ma questo è il problema di fondo. Guardiamo le risposte che vengono date: Elena è stata bombardata di insulti perché ha avuto il coraggio di dire ciò che non si vuole sentire. Giulia non ha abbandonato quel ragazzo perchè era responsabile: capiva che aveva dei problemi e nessuno ti aiuta in questi casi. La violenza psicologica – continua Giovanna - non viene riconosciuta ma la violenza è violenza, sempre. E proprio questi comportamenti rientrano nelle finalità della violenza psicologica: destabilizzare la persona, giocare la carta del vittimismo. Basta dire che le donne non devono fare le crocerossine perché la società è la prima ad assumere questo ruolo: con la giustizia riparativa, ad esempio. Il punto è che si vuole andare incontro a questi uomini che sanno benissimo come lo fanno e perché lo fanno".

"C’è una volontà di arrivare a quell’esito – insiste Ferrari – il femminicidio è sempre premeditato ed è l’esito di una serie di violenze psicologiche che servono a paralizzare la vittima, come il ragno che cattura la mosca nella ragnatela: la immobilizza e fa quello che vuole. Per chi la subisce, per Giulia così’ come per tutte le altre donne è difficile capire la violenza quante. E quante donne si trovano in queste situazioni per anni senza che nessuno le ascolti, senza trovare sbocchi? Dopo un femminicidio c’è sempre chi pensa o dice apertamente che l’uomo aveva le sue buone ragioni per farlo: questo è il sottofondo della nostra cultura che impedisce alle donne vittime o non vittime di violenza di capire a fondo cosa sta succedendo e intanto l’uomo mantiene il privilegio di mantenere il controllo. Elena parla di patriarcato e viene bombardata di critiche poiché la concezione della donna è ancora quella una persona obbligata ad essere inferiore".