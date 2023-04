La madre gli nega i soldi Lui la minaccia e la picchia

Pretendeva denaro a tutti i costi, non esitando a manifestare il suo lato peggiore, con maltrattamenti e minacce alla madre che rifiutava di versare il denaro. La vicenda era finita al centro di un accertamento dei carabinieri, con denuncia e processo, concluso con la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. Ora la sentenza è diventata definitiva e il trentenne, destinatario della condanna, è stato arrestato dai carabinieri di Castelnovo Sotto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura reggiana. All’uomo sono stati concessi i domiciliari per espiare la pena residua collegata alla condanna.

I fatti risalgono all’estate del 2016 e sono avvenuti a Cavriago, dove la vittima e il figlio abitavano all’epoca dei fatti. La sorella dell’uomo aveva assistito alla lite con la madre, la quale era stata poi aggredita. Di fronte al rifiuto di consegnargli del denaro, l’uomo era arrivato a stringere le mani al collo della madre, rinvenuta in stato di choc, per poi essere portata in ospedale per essere medicata. All’arrivo dei carabinieri, anche il figlio trentenne appariva in forte stato di agitazione, tanto che erano stato necessario l’intervento di personale sanitario per calmarlo.

L’intervento della sorella, e poi dei carabinieri chiamati subito sul posto, aveva evitato il peggio. Pare che non fosse la prima volta che accadevano simili episodi.

Al termine di una prima fase di indagini, il trentenne era stato denunciato e condannato, con la sentenza ora definitiva, da scontare ai domiciliari.

