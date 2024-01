La madre lo scagiona: "Non sapeva del furto"

La madre ha scagionato il figlio 16enne, dicendo che era stata lei a rubare e che il ragazzo non sapeva nulla. Il minorenne, a sua volta, ha raccontato di aver spintonato un uomo in abiti borghesi perché lo aveva visto afferrare la mamma al braccio e quindi in lui era sorto un istinto di protezione. È quanto emerso dalle udienze in tribunale dove si sono presentati la madre e figlio fermati sabato al centro commerciale ‘Ariosto’ dopo che risultavano aver oltrepassato le casse con merce non pagata del valore di 300 euro. Per loro è stato ipotizzato inizialmente il reato di rapina in concorso. La 46enne, comparsa davanti al giudice Andrea Rat, ha ammesso il furto, dicendo che lei e il figlio si erano mossi in reparti differenti e poi si erano reincontrati alla cassa. Il 16enne aveva preso e pagato bevande, fatto che risulta da uno scontrino. Poi, allo scattare del metal detector, sono accorse le guardie giurate e il vicedirettore del punto vendita. Lei aveva detto di aver perso lo scontrino, poi è andata nel panico e, secondo l’accusa, ha lasciato cadere a terra la busta coi prodotti, afferrando per il collo un vigilantes. Il pm Maria Rita Pantani, ravvisando il rischio di reiterazione, poiché la donna ha numerosi precedenti per furto (tutti risalenti a oltre dieci anni fa e con condanne già scontate), ha chiesto il carcere, mentre la difesa, affidata all’avvocato Giacomo Fornaciari, ha prodotto documenti per dimostrare che lei vive col marito che lavora e ha figli, alcuni piccoli. Rat ha disposto i domiciliari, sostenendo che si configura la tentata rapina impropria, perché la donna voleva garantire a sé e al figlio l’impunità. Ieri il 16enne, denunciato a piede libero, pure lui difeso da Fornaciari, è comparso a Bologna davanti al gip minorile Filocamo per la convalida dell’accompagnamento. Ha ammesso di aver dato la spinta all’uomo, ma di essere all’oscuro del furto e di aver reagito così perché non capiva cosa stesse accadendo e voleva proteggere la madre. Il pm Caterina Salusti ha chiesto la misura della permanenza in casa. Il giudice ha ritenuto che la spinta, in assenza di ulteriori prove sul coinvolgimento nel furto, non integri il reato di rapina, e così lo ha rimesso in libertà. L’avvocato Fornaciari si dice soddisfatto: "È stata fatta luce sui fatti contestati. Per ora il ragazzo risulta esente da responsabilità e non è destinatario di misure cautelari".

Alessandra Codeluppi