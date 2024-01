La maestra della bimba allontanata: "Mi disse che le mancava il sesso"

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, che conta 17 imputati, ieri sono state sentite in veste di testimoni le insegnanti che seguirono la bambina considerata il caso-pilota dell’inchiesta. Davanti alla Corte presieduta da Sarah Iusto, è stata ascoltata per prima Margherita Bassi, che fu docente di sostegno per la minore dal 2015 fino a quando, a 9 anni, nell’aprile 2018, fu allontanata dalla famiglia. Dopo una pausa, la docente rientrò al lavoro nel settembre 2017: "Notai nella bambina un cambiamento: sembrava depressa e piangeva. Nel novembre 2017 mi parlò dell’ex compagno della madre, all’inizio in termini positivi: disse che le mancava, piangendo".

Rispondendo al pm Valentina Salvi, la teste racconta che la minore, il 9 febbraio 2018, le parlò di un incontro avuto pochi giorni prima con la psicologa imputata Imelda Bonaretti, a cui riferì di un presunto abuso sessuale subito da quell’uomo.

"’Mi manca il sesso’, mi disse: fu una cosa che mi colpì in modo profondo. Lei raccontò di aver detto alla psicologa che lui la toccava nelle parti intime". L’uomo fu indagato e poi archiviato. La docente annotò in un diario: "Da quel giorno spesso lei mi parla di volersi buttare dalla finestra", precisando poi che parlò di suicidio solo quel giorno.

L’insegnante si sofferma anche sull’allontanamento datato l’11 aprile 2018.

"Come mi fu chiesto, quella mattina la feci lavorare fuori dalla classe in attesa dei servizi sociali. Arrivarono poi Annalisa Scalabrini e Marietta Veltri", entrambe imputate. "Andai con la bambina ai servizi di Barco. Le fu dato un pupazzo, mentre io ero accanto a lei per darle supporto. Scalabrini e Veltri dissero alla bambina che in casa sua c’era sofferenza legata ai litigi e che lei doveva vivere temporaneamente in un’altra famiglia. La minore mi sembrò abbastanza tranquilla, ma non credo avesse capito".

Rispondendo poi all’avvocato Franco Libori, difensore di Bonaretti, la teste dice che la bambina "rivelò spontaneamente gli abusi e mi sembrò sollevata di averlo detto". L’incontro con Bonaretti avvenne il 6 febbraio 2016: il legale rimarca che, nelle sommarie informazioni testimoniali, "Bassi aveva riferito che una settimana prima la bambina piangeva e che diceva che le mancava l’ex compagno della madre". Il difensore ha poi chiesto l’acquisizione del diario, "molto importante". L’insegnante ha anche detto che dopo la rivelazione della bambina "parlai con Bonaretti". Al 12 febbraio 2018 risale una mail per un successivo incontro; Bonaretti scrisse a Bassi: "La nonna (della minore, ndr) mi ha detto che la bambina ha detto anche a te quello che ha detto a me". Dopo il 9 febbraio 2018, emerge che la bambina fece disegni a scuola "spontaneamente": in una mail si dice che furono dati ai servizi sociali. Vi fu una mail da cui risulterebbe che la minore parlò dell’abuso anche ad alcune amichette. Scrisse la Bassi a Bonaretti il 13 marzo 2018: "Le bambine che lo sanno sono cinque". La psicologa rispose che "l’assistente sociale sapeva".