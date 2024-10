La mafia che indossa la divisa. Ecco il libro di Emilio Tringali

Emilio Tringali, vignettista di Ragusa, autore di due libri pubblicati in proprio su questioni che ruotano intorno al ‘sistema Montante’, è stato ospite venerdì a Brescello di una serata organizzata dall’associazione antimafia Impastato-Castelli. Antonello Montante, ex leader di Confindustria Sicilia con delega alla legalità, fu arrestato nel 2018 e condannato in Appello a 8 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo alle banche dati. Il 30 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. I giudici lo descrivono "in grado di condizionare la politica regionale attraverso qualificati appoggi politici, istituzionali ed economici". L’ultimo libro di Tringali, ‘Sbirromafia 2. Dall’Addaura alle Alpi. La sussidiarietà oltre il sistema Montante’ delinea una fittissima rete di relazioni trasversali con persone di potere.

Tringali, intervistato dalla giornalista del Carlino Alessandra Codeluppi, ha definito il sistema Montante "una P2 rinnovata". "Mi riferisco a chi tradisce lo Stato indossando una divisa ma passa dalla parte della mafia" spiega. Numerose le vicende attraversate nel libro, che ricoprono un arco trentennale, sollevando dubbi e cogliendo legami tra accadimenti in odore di mafia e altri. Secondo quanto riporta il volume, l’industriale Montante nel 2007 annunciò "la rivolta della legalità" e offrì all’associazione Libera la condivisione di un protocollo sui beni confiscati.

L’autore ha criticato l’associazione Libera ("È politicizzata") e la reazione "affettiva"e che il presidente don Luigi Ciotti pronunciò alla notizia che Montante era indagato. Raggiunto da querele per alcuni contenuti del primo libro, Tringali ha detto che in un caso "il gip ha archiviato riconoscendo l’interesse sociale legato alle notizie riportate". Ha comunque annunciato che intende proseguire nella sua ricerca della verità, "pronto a pagarne le conseguenze".