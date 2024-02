"La mafia ha ammazzato i miei zii"

Si era appena parlato di due donne vittime della ‘ndrangheta, Lea Garofalo e Maria Concetta Cacciola, quando un bambino, con disarmante semplicità, accenna a un dramma che ha sconvolto la sua famiglia: "Vengo da Cutro, anche alcuni miei zii sono stati uccisi". La rivelazione che per un attimo toglie il fiato arriva in mezzo a un centinaio di coetanei, tutti studenti delle scuole medie di Poviglio e Brescello, ieri mattina radunati nella scuola ‘De Sanctis’ per ascoltare il pubblico ministero Annamaria Frustaci, in forze nel pool antimafia di Catanzaro fondato da Nicola Gratteri, ora procuratore capo a Napoli. Succede durante l’incontro che si è tenuto ieri mattina nella scuola di Poviglio, nell’ambito del festival ‘Noicontrolemafie’, organizzato dalla Provincia.

Frustaci, giovane magistrato, ha scelto di tornare nella sua città natale per lottare contro la ‘ndrangheta. Ha condotto la pubblica accusa nel maxiprocesso ‘Rinascita-Scott’, incentrato sull’azione della mafia a Vibo Valentia, e per questo vive sotto scorta. Ha dato alle stampe un libro, ‘La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia’ (edizione Mondadori), destinato ai giovanissimi: in forma romanzata, ma attingendo alla sua reale esperienza, racconta la sua vita di ragazza in un piccolo paese calabrese asservito alla ‘ndrangheta, la sua conoscenza con un giovane piegato alle logiche mafiose, e la propria scelta, dopo aver incontrato al liceo il magistrato Gherardo Colombo, di iscriversi a Giurisprudenza e fare il magistrato. ‘Lara’, il suo alter ego nel romanzo, ha più o meno l’età dei ragazzini che affollano l’aula: lei viene da una famiglia onesta, ma non tutti, come l’altro giovane Totò, hanno questa fortuna.

"Nessuno può decidere la famiglia o il paese dove nascere, poi siamo noi a scegliere, ma dobbiamo essere liberi, conoscere e avere il coraggio di cambiare le cose": un concetto che attraversa l’opera e che il pm Frustaci ribadisce ai ragazzi, rivolgendosi soprattutto a quell’allievo nella cui famiglia la mafia ha impresso il suo segno: "È importante che tu possa ascoltare più di ogni altro qui presente le parole che diremo – gli dice il magistrato – per capire anche altri punti di vista e farti un’idea". Hanno portato il saluto il sindaco di Poviglio Cristina Ferraroni e il vicesindaco Giovanni Allodi, l’assessore alla Cultura di Brescello Luca Poli, la dirigente scolastica Tiziana Segalini e la referente del settore educativo del Festival Rosa Frammartino. Poi, nella conversazione durata quasi due ore, condotta da Alessandra Codeluppi, giornalista del Carlino, è stata sviscerata l’esperienza del magistrato accompagnata dalla protezione: "Avere paura è naturale, ma non la provo per me: io ho scelto di fare ciò in cui credo, invece i miei familiari hanno subito la mia decisione".

Nonché l’importanza di dare valori di legalità ai più giovani: "Nell scuola si può trovare ciò che non si ha dentro la famiglia". Con parole semplici, e immediate, il pm ha catalizzato l’attenzione di tutti, facendo capire che la mafia non è solo un fenomeno del Sud, ma ha radici anche nel Nord e nelle nostre terre. Sfila la vicenda di un mafioso, "che ho fatto arrestare", poi diventato collaboratore di giustizia, "perché voleva che sua figlia crescesse con un padre che potesse starle vicino". Tante le domande poste dai ragazzi, a cui è stato consegnato un messaggio di libertà e speranza.

Nella foto, da sinistra: il sindaco Cristina Ferraroni, la pm Annamaria Frustaci e la giornalista Alessandra Codeluppi