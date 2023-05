La mafia in cinema e fiction tv "Attenti, non sono documentari"

di Lara Maria Ferrari

"Il male non è mai un confine stabile, ma un confine mobile che non va cristallizzato una volta sola".

Un passaggio centrale dell’intervento di Monica Zapelli, sceneggiatrice David di Donatello per ‘I Cento passi’, nell’ambito di ‘Mafia, cinema e rappresentazione televisiva’, terza giornata di Noicontrolemafie 2023, festival della legalità promosso da 12 anni dalla Provincia di Reggio con la direzione scientifica di Antonio Nicaso.

Dal Padrino a Gomorra, da Mare Fuori ai poliziotteschi anni Settanta fino a Il Camorrista di Giuseppe Tornatore – con un salto carambolico ai primi film muti, negli Stati Uniti – è stata tanta la produzione cinematografica e televisiva posta in esame, davanti a un centinaio di studenti degli istituti Chierici, Filippo Re, Galvani e Scaruffi di Rivalta. L’attore e autore Alessandro Gallo di Caracò ha condotto il dibattito che ha coinvolto Zapelli, e – in videocollegamento - Maria Franco, per oltre trent’anni docente nel carcere minorile di Nisida che ha raccontato la sua esperienza (e le speranze dei ragazzi) oltre le sbarre, e lo sceneggiatore napoletano Angelo Petrella, che ha scritto Mare Fuori, Resta con me e I Bastardi di Pizzofalcone.

A lui un’interessante riflessione: "L’hard core di un film viene discussa subito nel momento creativo, stabilendo a priori se si vuole raccontare l’etica del male in modo manicheo, in bianco e nero o a colori – e ancora –. Qualsiasi opera si fonda sull’immedesimazione, fin dagli anni Trenta del secolo scorso, con lo Scarface di Howard Hawks, descrivendo le dinamiche di appropriazione del potere e la lotta per il potere come una nostra voglia, il rispondere a nostri dettami interiori".

"Nello scorrere delle storie troviamo una rappresentazione di tutti noi. In tutti noi scorre il male – continua Zapelli –. Perciò, nessuno ha voglia di vedere un personaggio che a breve sa già come si comporterà. Ecco allora che deve intervenire una scelta. Nel film ‘Gomorra’ il bambino sente il fascino della Camorra e ci si avvicina".

Maria Franco ha detto della reazione dei giovanissimi detenuti di Nisida di fronte a una rappresentazione talvolta edulcorata del male, che loro hanno conosciuto in prima persona, ma anche del cambiamento avvenuto negli anni, assistendo a scene di violenza brutale che un tempo provocavano applausi a scena aperta, mentre al contrario ora suscitano prese di distanza. Con un’avvertenza, ribadita da Antonio Nicaso, "Film e serie tv sono rappresentazioni delle mafie, non documentari: per conoscere le mafie non possiamo fare affidamento sulle fiction che entrano nelle case di tutti, senza fare distinzioni di ceto sociale o di preparazione culturale". La nota finale a Gallo: "Dovremmo dedicare più tempo all’educazione all’immagine. Voi siete la generazione dello schermo, voi scrollate i reel".

Oggi (alle 10, aula magna Manodori), gran finale del festival, con il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e (in video collegamento) il procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo.