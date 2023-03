La mafia punta ai fondi Pnrr Intesa Fiamme gialle-Enti locali

Ammontano a poco meno di 518 milioni i fondi del Pnrr ad oggi indirizzati verso i Comuni della provincia di Reggio. La parte del leone la fa il capoluogo (166 milioni circa) seguito da Guastalla (31 milioni) e Castelnovo Monti (28). E ora, nella terra del processo “Aemilia” contro la ‘ndrangheta, arriva un nuovo protocollo per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata. Lo hanno firmato ieri in Prefettura il Comune, la Provincia e la Guardia di finanza. In concreto i tre soggetti firmatari collaboreranno scambiandosi le reciproche informazioni per mappare tutti gli attori che intervengono nel processo di utilizzo dei fondi. Imprese, appalti e cantieri, "saranno oggetto di controlli da parte delle strutture operative del comando provincviale e le informazioni saranno ottenute in anticipo rispetto ai tempi normali coi quali noi in determinate attività interveniamo e andiamo a controllare ex post quello che è successo prima", spiegano dal comando delle Fiamme Gialle (nella foto, il colonnello Ivan Bixio).

"In questi due anni e mezzo abbiamo lavorato tanto e insieme e abbiamo dato prova di quanto i protocolli, lavorare insieme e un’azione sinergica possano essere utile per il territorio", afferma il prefetto Iolanda Rolli.