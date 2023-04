La maggioranza compatta "Bonvicini non si tocca" E ai comitati: "Populisti"

"Come gruppi di maggioranza sosteniamo l’operato dell’assessora all’ambiente Carlotta Bonvicini, pretestuosamente chiamata in causa dal portavoce del comitato cittadino che lunedì scorso ha presentato in consiglio comunale l’ennesima mozione di iniziativa popolare contro l’installazione di una antenna".

Una difesa a catenaccio. Pd, Reggio è, Europa Verde e + Europa tutti schierati davanti alla assessora che in questi giorni è stata duramente bersagliata dai comitati no-antenna, i quali sono arrivati ad annunciare una mozione popolare di sfiducia per lei.

"Un’amministratrice pubblica che da mesi mette la faccia su un ambito di competenza normativa nazionale – scrivono – che cerca e ha cercato soluzioni alternative alle installazioni, andando ben oltre il suo ruolo in tante situazioni. Che ha incontrato tutti i comitati e tutti i cittadini che le hanno scritto, ha convocato incontri con Arpae, ha cercato di spiegare il tema anche all’opinione pubblica scrivendo ai giornali". La competenza per la scelta di come e dove installare gli impianti di telefonia d’ultima generazione, secondo la maggioranza, non è del Comune. "Trattare come fatto politico questo argomento dovrebbe voler dire indirizzare il proprio dissenso verso chi ne ha la competenza legislativa, cioè il Parlamento – precisano i consiglieri di maggioranza – Dovrebbe voler dire affiancare gli amministratori locali in questa battaglia, non attaccarli. A livello comunale gli strumenti a disposizione sono armi spuntate. Nonostante questo, l’assessorato sta lavorando per aggiornare il regolamento comunale e renderlo il più possibile vincolante per gli operatori, ma sappiamo bene quanto i margini normativi in cui possono muoversi le amministrazioni comunali siano limitati". Per poi concludere: "In un Ente pubblico possono esserci difficoltà operative e gestionali e tempistiche spesso non coincidenti con le aspettative dei cittadini, ma una cosa è certa: ci si muove sempre e comunque per atti e seguendo la legge. Anche solo alludere al fatto che questi siano procedimenti che possono sottostare alla politica è un errore, oltre che pericoloso, meschino e populista. Respingeremo con forza ogni attacco rivolto al sindaco e alla giunta e un’eventuale raccolta firme contro l’assessora Bonvicini non troverà mai alcun appoggio da parte della maggioranza".