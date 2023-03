La maggioranza dice no a una ’via Cossetto’

"Bocciata a Castellarano la mozione per intitolare una via o piazza a Norma Cossetto". A riferirlo è il gruppo di minoranza ‘Centrodestra per Castellarano’ dopo il consiglio comunale di mercoledì. La consigliera Anna Maria Cigarini aveva presentato una mozione per l’intitolazione di una via, piazza, strada, scuola o altro luogo pubblico nel comune di Castellarano a Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile conferita dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

"L’attenzione in aula – dice Cigarini – durante la lettura della lettera di presentazione prima e della mozione dopo era totale: come non esserlo quando vengono elencati fatti accaduti, storici, documentati sulle atrocità che un popolo oppresso subisce durante una guerra. Ma tutto è sfumato quando il verdetto unanime della maggioranza ha posto il veto. Intitolare una via, strada, piazza o altro luogo pubblico a tutti quegli italiani che volontariamente e a prezzo della propria vita hanno subito atrocità, annegamenti, infoibamenti alla fine del 1943 ad opera dell’esercito comunista jugoslavo agli ordini del maresciallo Josip Broz detto Tito è un equilibrio politico, ma a Norma Cossetto no".

Per l’esponente dell’opposizione con "sterili e ridicole motivazioni ci è stato risposto dalla maggioranza che non si possono equiparare tutte le vittime delle guerre: quindi la nostra mozione è stata bocciata perentoriamente. Forse per il Comune di Castellarano esistono martiri di serie A e martiri di serie B".

Anna Maria Cigarini è "amareggiata e delusa". ‘Centrodestra per Castellarano’ nel documento aveva rimarcato che sono passati "più di 70 anni dalle indescrivibili violenze antitaliane, costate la vita ad oltre 10mila italiani e l’esodo per 350mila connazionali dalle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia".

Cigarini assicura intanto che riproporrà "la mozione: Norma Cossetto simboleggia tutte quelle donne che hanno dovuto subire violenze e soprusi da parte della ferocia umana fino alla perdita della propria vita".

Matteo Barca