"La maggioranza sta perdendo pezzi e Farina lascia nel silenzio generale"

"La maggioranza perde i pezzi". A sostenerlo è il consigliere di minoranza Matteo Balestrazzi dopo che l’ex assessore Laura Farina ha lasciato il gruppo di maggioranza di Casalgrande per passare al gruppo misto. Per Balestrazzi l’uscita della consigliera Farina dal gruppo di maggioranza "è un fatto grave che non può essere derubricato a semplice dinamica interna. In otto mesi hanno lasciato la maggioranza due figure protagoniste della passata amministrazione: prima di lei aveva già lasciato il segretario della lista Michele Brina. È legittimo domandarsi se non ci sia un problema più profondo che riguarda il metodo, la visione e capacità di tenere insieme un gruppo, una squadra. Il sindaco davvero pensa che la cosa non lo riguardi? E cosa dicono i suoi ex compagni di banco?".

Per l’esponente del Pd è "imbarazzante la superficialità con cui viene liquidata la vicenda. Farina è stata una stimata assessora nella scorsa legislatura e si è vista confermare la fiducia dei cittadini ottenendo un gran numero di preferenze. Così come è stato imbarazzante il modo in cui la consigliera è stata isolata e umiliata dal suo stesso gruppo in questi mesi, quasi un invito a togliersi dai piedi per lasciare il posto ad altri". Balestrazzi ricorda che il gruppo "non l’ha inserita in nessuna commissione consiliare".

Intanto il gruppo di maggioranza in una nota prende posizione sulla scelta di Farina: "Una decisione che, lontano dall’esserci sorpresa, affonda le proprie radici in dinamiche ben più datate e che avevano già determinato il distacco reciproco sin dai tempi del suo mandato come assessore. La motivazione principale addotta da Farina riguarda l’elezione del presidente del consiglio comunale in cui, a suo dire, la votazione non è stata da lei condivisa. Il suo nome non era mai stato indicato dalla maggioranza come candidato per quella carica. Nei processi democratici la scelta della maggioranza prevale".

Per la maggioranza le motivazioni "addotte successivamente da Farina non sono altro che una costruzione strumentale, necessaria a giustificare un’uscita che, in realtà, è solo il frutto di una frattura lunga e mai sanata. Non è una scelta improvvisa, ma il risultato di una frattura che si è protratta nel tempo: un’agonia che ha finalmente trovato il suo epilogo".

Matteo Barca