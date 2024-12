La magia del Bruco Gospel Choir. Note e auguri di Natale a San Pietro

Note gospel natalizie, stasera dalle 21 alla chiesa di San Pietro, in via Emilia San Pietro a Reggio, con il concerto del Bruco Gospel Choir diretto da Pietro Basilico, con musiche natalizie e polifoniche. Un evento che rientra nell’ambito dei concerti di Soli Deo Gloria, in questo caso promosso da Banca di Piacenza per formulare gli auguri di Natale e Buon anno. Ingresso libero e limitato ai posti disponibili. Per informazioni: tel. 0523-542137.

Il Bruco Gospel Choir conta una cinquantina di elementi, fondato nel 1989, che propone un repertorio che trova fondamento nella Black Traditional Gospel Music, con un ampio riferimento agli spiritual afroamericani ed alla loro evoluzione nella musica gospel tradizionale del secolo scorso. I loro concerti puntano a sostenere gli animi attraverso il poten[/EMPTYTAG]te strumento del canto. Al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio stasera alle 21 viene proposto ‘Natale Fuori Orario’, il ‘documentario travestito da film’ scritto dal cantautore Vinicio Capossela e diretto da Gianfranco Firriolo, come omaggio ai tradizionali concerti natalizi al circolo Fuori Orario a Taneto di Gattatico. Si sviluppa così una sorta di fanta road movie che si muove in una continua alternanza fra sospensione dell’incredulità e ’realtà’, tra narrazione immaginifica e repertori ‘reali’, materiali d’archivio che hanno ruolo di ‘ricordi’ dei personaggi.

Oggi alle 20,45 alla sede degli Alpini, a Cavola di Toano, una serata di musica con gli allievi del corso di musica della banda di Cavola che si esibiscono in un progetto d’insieme. Un’opportunità per ascoltare e scoprire il talento dei nostri giovani musicisti. Al termine del concerto è previsto un rinfresco per scambiarsi gli auguri di Natale, sempre con le note della banda.