La magia del Buxus Consort Festival Tre giorni dedicati al maestro Bosso

Gualtieri con il suo Teatro Sociale rappresenta una delle "case musicali" che Ezio Bosso ha amato di più. Dopo il successo delle prime due, si appresta ad ospitare la terza edizione del Buxus Consort Festival, una tre giorni di musica e festa dedicata al maestro che si svolgerà dall’8 al 10 settembre con una serie di concerti e incontri fra il paese, il teatro, la golena del fiume Po per rincontrare l’artista attraverso la sua musica e i ricordi di chi ha lavorato con lui.

Il festival si apre venerdì alle 21 al teatro Sociale con Francesco Di Rosa, oboe solista e dalla Buxus Consort Strings, che porterà Hidden Pains, l’ultimo brano scritto da Bosso. Nella giornata di sabato alle 17,30 il programma prosegue con The Betrahier, concerto che introduce il quartetto di saxofoni, ensemble per il quale Boss nel 2004 ha composto la colonna sonora di Quo vadis, Baby? per il film di Gabriele Salvatores. Il concerto verrà eseguito dal Bros Quartet nella cornice barocca della Chiesa di Sant’Andrea. A seguire alle 21.00 all’Impianto Idrovoro del Torrione, il Quartetto d’archi di Torino eseguirà The Lodger sonorizzazione live del film muto di Hitchcock. Music for the Lodger, successivamente divenuto

il Quartetto d’archi n. 5, nasce nel 2006, quando il festival le Strade del cinema di Aosta commissiona a Ezio Bosso la realizzazione di una colonna per la sonorizzazione live di una delle primissime pellicole di Hitchcock.

Infine, domenica tre appuntamenti da non perdere: alle 11 Francesco Di Rosa assieme al quartetto d’archi Buxus String Quartet in un suggestivo concerto mattutino in mezzo alla natura della golena di Gualtieri al Pioppeto Guarienti, farà ascoltare al pubblico The Cathedral in the Desert. Alle 17.30 al Teatro Sociale il Quartetto d’archi di Torino eseguirà il concerto dal titolo Intimate Letter. Alle 21 in Piazza Bentivoglio il gran finale col concerto conclusivo Nature and Seasons con l’orchestra d’archi Buxus Consort Strings e la straordinaria partecipazione di Anna Tifu, violino solista tra le migliori in circolazione.

Per ogni evento, biglietti in prevendita sul circuito Vivaticket.