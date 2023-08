La magia del Cirque Bidon a S.Ilario Ci si immerge in storie piene di sogni

Continua il tour reggiano del popolare Cirque Bidon, che da oggi a domenica è accampato nell’area verde di via Guidetti a Sant’Ilario. Lo stesso circo, che arriva dalle tappe di Correggio e Puianello, ritorna a Sant’Ilario dopo le esibizioni risalenti al 2016. La carovana, che si sposta su carrozze trainate da cavalli, guidata dal fondatore François Rauline detto Bidon, si trova in Emilia in questa estate, con appuntamenti fino al 3 settembre, interessando sedici Comuni con lo spettacolo "Chacun ses rêves-A ognuno i suoi sogni", un viaggio poetico in cui il teatro si mescola a danza, circo, comicità e liricità, per condividere col pubblico la necessità del seguire i propri sogni. Testimone di una scelta di vita che incrocia teatro e poesia, il Cirque Bidon è nato in Francia negli anni Settanta, in controtendenza rispetto al circo tradizionale, quello degli animali esotici e delle grandi famiglie circensi. Niente numeri mozzafiato: solo la pista e storie narrate con l’abilità degli interpreti. Gli spettacoli iniziano alle 21,30. Ingresso a 15 euro (ridotto a 10 euro).