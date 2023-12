La magia del Natale tra cori, presepi e scambi di auguri

Tanti gli eventi nelle festività nella Bassa. Il giorno di Natale la comunità di San Giacomo di Guastalla si è riunita per uno scambio di auguri lontano dalla fretta degli ultimi giorni degli acquisti o dalla corsa al pranzo dopo la messa. Nell’area parrocchiale, grazie alla disponibilità di don Roberto Gialdini e all’organizzazione di Paolo Prati e Giancarlo Gelmini, si è svolto un evento augurale con lo scambio di auguri. Con distribuzione di vin brulè e cioccolata calda, le famiglie hanno ascoltato le canzoni del coro, intonando brani natalizi tra Babbo Natale e gli elfi. E poi i presepi: come quello della Madonna del Gazzetto, a Pieve di Gualtieri, che ogni anno è realizzato da Bruno Minotti, ex manager, che propone una natività artistica nel luogo dove ha abitato per quasi quarant’anni. Quello in piazza a Brescello, sotto l’albero illuminato davanti alla chiesa, è ambientato in una barca. In un paese collocato tra Po e torrente Enza, la comunità locale ama e teme i corsi d’acqua. Nell’Emilia-Romagna quest’anno messa a dura prova dalle alluvioni non manca il pensiero a quanti stanno vivendo il disagio, con un pensiero particolare ai cittadini di Faenza, con i quali la zona di Brescello, Boretto e Gualtieri ha stretto un patto di amicizia. E nell’ambientazione anche i sacchi di sabbia, che diventano barriera di protezione in caso di emergenza, nell’allestimento curato dalla Protezione civile. Auguri di Natale a Guastalla con l’arcivescovo Giacomo Morandi, che al termine della messa di Natale nel duomo della Bassa ha scherzato col parroco don Nildo Rossi e coi fedeli: "è una giornata di convivialità. Sapete che sono modenese e quest’anno c’è una disputa tra cappelletti e tortellini. Vedremo chi ne uscirà vincente...". Poi, con gli altri sacerdoti, all’ingresso del duomo ha salutato, uno a uno, i fedeli in uscita.

Antonio Lecci