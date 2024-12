La magia del presepe vivente torna domani in piazza Dante

Il ricco programma di iniziative di avvicinamento alle feste natalizie domani arriva ad uno dei momenti più attesi: dalle 9 alle 19, in piazza Dante e nelle vie limitrofe a Quattro Castella torna infatti il Presepe Vivente realizzato dal gruppo storico dei Villici. Due le rappresentazioni "viventi" con figuranti e quadri scenici in programma al mattino dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19. Per tutto il giorno ci sarà un grande mercatino con oltre 30 espositori di artigianato artistico. Ad allietare i presenti i canti natalizi dell’ensemble Musicanti di Corte. A Salvarano prosegue la mostra dei presepi con oltre cento capolavori nel santuario di San Michele: sabato e domenica apertura dalle 14.30 alle 18 con punti ristoro e "casette di Natale". A Montecavolo si può invece pattinare sulla pista di ghiaccio.