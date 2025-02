La magia del tango

Alle 17,30 al Teatro Bismantova di Castelnovo Monti va in scena il concerto della Tango Spleen Orquesta. Fanno parte del gruppo: Mariano Speranza al canto, pianoforte e direzione; Francesco Bruno al bandoneon; Valerio Giannarelli al violino; Elena Luppi alla viola; Vanessa Matamoros al contrabbasso. "Luna Sur" è il titolo del progetto che presentano al pubblico. Tango Spleen Orquesta è un ensemble di rilievo nel panorama internazionale del tango, fondato nel 2008 in Italia dal musicista argentino Mariano Speranza. Il gruppo riunisce musicisti provenienti da diverse parti del mondo e si distingue per l’eccellenza artistica e l’approccio musicale unico. Con centinaia di esibizioni in oltre 25 paesi, Tango Spleen ha affascinato il pubblico nei più importanti festival di tango e su prestigiosi palcoscenici come il Broad Stage di Santa Monica e la Staatsoper di Hannover. s.bon.