La magia della narrazione. Letture per bimbi a Casa Cervi. Tra ’Fili d’erba’ si sogna insieme

A Casa Cervi a Gattatico torna ‘Fili d’erba… Intrecci di storie’, la rassegna di letture ad alta voce al tramonto per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni, promossa dalla biblioteca comunale di Gattatico, quella per ragazzi ’Il Mappamondo’ di Casa Cervi e la biblioteca comunale di Campegine. Il primo incontro si terrà lunedì 16 giugno, alle 20.45 nel grande Parco ‘ai Campirossi’ di Casa Cervi.

La seconda serata è in programma lunedì 14 luglio, alle 21, in Piazza Tannetum, a Taneto di Gattatico. L’ultimo appuntamento si svolgerà lunedì 4 agosto, alle 21 nel Parco Camillo Prampolini, situato dietro il Municipio di Campegine. Tre serate speciali, all’aria aperta, animate da lettrici volontarie del territorio, dove la magia della narrazione si intreccia al potere dell’immaginazione per avvicinare i più piccoli alle storie, alle emozioni e alle culture del mondo.

Il tema dell’edizione 2025, ‘Racconti e storie di bambine e bambini di tutto il mondo’, nasce per dare spazio e voce all’infanzia, in un tempo attraversato da guerre e conflitti, dalla Palestina al Myanmar, tenendo viva l’attenzione anche sulle situazioni di fragilità presenti nei contesti a noi più vicini.info e prenotazioni: Eventribe; biblioteca@comune.gattatico.re.it; 0522 678657; biblioteca@comune.campegine.re.it; 0522 677906; Il Mappamondo di Casa Cervi, morena.vannini@istitutocervi.it, 0522 678356.

mg. bo