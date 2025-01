La magia dell’antico presepe. Sì alle visite domani a Bergogno

Il borgo di Bergogno è fra le borgate meglio conservate di tutto il territorio reggiano e costituisce vivo interesse ambientale ed architettonico. Il borgo è disposto linearmente lungo l’antica mulattiera che collegava Paullo a Canossa e attraversa un poggio prominente sulla valle del Rio Campola. Vi risiedevano i conti Pegolotti che, edificarono nel 632, all’ ingresso del borgo, l’oratorio della Concezione che venne accuratamente restaurato nel XIX secolo.

Bergogno e i suoi presepi: da diversi anni nell’Appennino reggiano viene realizzata la "Via dei Presepi", con esposizioni nei paesi e borghi di tutto l’Appennino reggiano di rassegne presepiali, presepi a cielo aperto, presepi viventi.

Il Club per l’Unesco di Reggio Emilia ODV, organizza per domani, sabato 11 gennaio, una visita alle rappresentazioni presepiali allestite lungo i vicoli dell’antico borgo, presso vecchie dimore, cortili, aie e fienili della suggestiva borgata di Bergogno in comune di Casina. Questo il programma dell’atteso evento:

ore 14.30 ritrovo dei partecipanti della pianura, giunti con mezzi propri, nel parcheggio del Superstore Conad ‘Le Colline’ di Via Luxemburg 1, Reggio Emilia;

ore 14.45 partenza con destinazione borgo di Bergogno passando per Pecorile;

ore 15.15 arrivo a Bergogno;

ore 15.30 inizio della visita, passeggiando per i vicoli dove sono allestite le varie rappresentazioni.

s. b.