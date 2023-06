La magia di Rievocandum Artisti di strada e taverne

"Sono entrato nella Contrada della Corte 4 anni fa, anche se sin da piccolo ho partecipato a Rievocandum. Essere uno sbadieratore è stupendo: si viaggia in Italia ed Europa, conoscendo persone nuove e altri gruppi. E, oltre a essere uno sport che richiede una gran fatica, ha aspetti artistici importanti: è come una danza di movimenti armoniosi e coordinati".

È entusiasta Edoardo Ferranti, 26 anni, di San Polo, mentre racconta l’avventura che lo ha portato a entrare nel primo gruppo storico nato nella nostra provincia (1985), cuore, cervello e motore – insieme al Comune – della grande kermesse che per tre giorni animerà da oggi le colline di San Polo, richiamando appassionati anche da Svizzera, Francia e Germania.

"Rievocandum non è il Medioevo di Matilde, ma già Rinascimento: è l’epoca dello sbarco di Cortez nelle Americhe nel 1519".

Qui i tornei d’arme si fanno con armature e spadoni o asce da far roteare a due mani o con mano singola, qui archibugieri e cannoni sparano (a salve), si bruciano streghe e sognanti fate aeree volteggiano tra i trampolieri, giocolieri e mangiafuoco.

Rievocandum 2023 (ingresso gratuito, inizio oggi alle 19, domani alle 11 e domenica alle 10) si presenta raddoppiata in una vasta Arena, e nella piazza del mercato dove tra le taverne gastronomiche e i banchi si svolgono spettacoli per bambini e di teatro, mentre artisti di strada si esibiscono in incredibili giochi. Un susseguirsi di spettacoli e concerti fino a mezzanotte, in un luogo a cui si arriva da un tunnel spazio-temporale: una strada illuminata da fiaccole. Tra gli ospiti due eccezionali band: gli italiani Bardomagno e i mitici Corvus Corax da Berlino (23.30 sabato e 21,30 domenica), nelle uniche due date italiane del loro nuovo tour.

"Alla Contrada lavoriamo tutto l’anno, già dal giorno dopo aver smantellato i palchi, per arricchire Rievocandum ad ogni edizione – racconta Ferranti –. Siamo una squadra di 80 persone, con sbandieratori e musici che partecipano a gare e manifestazioni in tutt’Europa. Ciò ci consente di importare nuove idee e tessere relazioni con gruppi che poi invitiamo. Nell’area di via Verduzzo sotto la guida della presidente Giuseppina Dolce e del vice Marco Ghielmi, con la direzione artistica di Enrico Maria Pedrini, studiamo l’atmosfera medievale in ogni dettaglio, mascherando o eliminando ogni elemento estraneo".

Francesca Chilloni