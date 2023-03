La Magic Roller chiede aiuto

Un appello degli iscritti alla società Magic Roller di Rolo, all’amministrazione comunale per chiedere un intervento per rendere più sicuri gli allenamenti, migliorando le strutture che ospitano le attività del gruppo. Si evidenziano problemi alla pavimentazione del campo di bocce del circolo Arci, usato per gli allenamenti. Servirebbe una pista diversa, capace di resistere anche alle intemperie. E poi le difficoltà ad allenarsi in inverno ed estate, senza riscaldamento o aria condizionata. Situazione che ha convinto diverse atlete ad abbandonare la società, "impedendo l’espansione del gruppo e l’innalzarsi della competenza atletica e organizzativa".