La Manzoni dedica una classe al professor Biagini

Momenti di commozione ieri mattina alla scuola Manzoni dove è stata inaugurata una classe intitolata al compianto e amato professore d’arte Gianluigi Biagini, morto nel giugno 2020 a 64 anni. La sala è stata arredata con tutti i quadri dipinti dal pittore, compreso un autoritratto che, in maniera originale, era stato scelto dalla famiglia come foto per la necrologia. Presenti al taglio del nastro, oltre agli studenti, la preside Alessandra Landini, la vedova Vincenza Montanari (insieme nella foto mentre ammirano i quadri nella nuova classe dove il prof insegnò per oltre vent’anni) e Antonella Cestato dell’ufficio scolastico provinciale in rappresentanza del provveditore Paolo Bernardi.