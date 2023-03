"La mappa del cuore" regala un tuffo nelle emozioni del passato

Al Teatro Herberia di Rubiera, stasera alle 20 va in scena – per la Stagione di Prosa de La Corte Ospitale - "La mappa del cuore" di Lea Melandri, uno spettacolo di Ateliersi, di e con Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi. Sul palcoscenico anche Francesca Pizzo. Ragazza In, settimanale per adolescenti degli anni ’80, fece la scelta dirompente di affidare a Lea Melandri, figura di riferimento del femminismo, una rubrica di corrispondenza, che lei chiamò Inquietudini. Lo spettacolo è un viaggio emotivo attraverso quelle lettere. Biglietto intero 14 euro, ridotto 12. s.bon.