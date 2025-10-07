La Marcia della Pace ‘diversa’ con le scuole

Una ‘Marcia per la pace’, organizzata dall’Amministrazione comunale di Castelnovo Monti in collaborazione con i docenti dall’Istituto Comprensivo Bismantova, allargata anche alle scuole superiori del comparto montano, verrà realizzata venerdì prossimo 10 ottobre nel centro del capoluogo montano. L’iniziativa, scevra da qualsiasi colore politico, è rivolta in modo particolare al mondo della scuola, ma comunque aperta a tutta la cittadinanza. Come da programma la ‘marcia’ si svolgerà lungo le strade e in alcune piazze del centro del paese venerdì mattina, quindi appuntamento per tutti alle ore 10 in piazza Gramsci (piazzale del municipio) per la partenza.

Spiegano i motivi di questa iniziativa, l’assessora alla pace e ai diritti, Silvia Dallaporta (nella foto) e la consigliera comunale Tiziana Lanzi che opera su scuola, associazionismo e volontariato. "Abbiamo programmato questa iniziativa insieme alle scuole e a seguito degli incontri formativi tenutisi il 10 e 11 settembre scorsi nell’ambito del programma ‘La scuola nel Parco’, giorni dedicati in questa edizione 2025 ai temi dell’educazione alla pace, che saranno uno dei cardini nella programmazione didattica dell’anno scolastico in corso. L’idea era pervenuta proprio da un gruppo di docenti di Istituto Comprensivo Bismantova che ha proposto l’organizzazione della prima edizione della ‘Marcia della Pace’ che si svolgerà appunto a Castelnovo Montio centro".

Significativo e non scelto a caso il giorno 10 ottobre, in quanto ricorda che il 10 ottobre 1944 diversi uomini di Castelnovo e della montagna vennero fatti prigionieri dalle truppe naziste, rinchiusi nel teatro Bismantova e successivamente trasferiti nei campi di prigionia in Germania. "La manifestazione – prosegue l’assessora Dallaporta – sarà anche un momento di incontro e confronto aperto a tutta la cittadinanza, per dare voce ai valori universali di rispetto, collaborazione e condanna alla violenza. Pensiamo che sia anche importante ricordare che il 10 ottobre del 1944 gli uomini della montagna furono rinchiusi in teatro Bismantova per poi essere deportati verso i campi di lavoro in Germania. Un momento della nostra storia passata il cui ricordo ci spinge a chiedere ancor più forte di terminare le guerre che affliggono il nostro presente".

Interessati alla ’Marcia’, aperta a tutti, sono i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Castelnovo e Felina, gli studenti delle scuole superiori degli istituti Cattaneo e Mandela.

Settimo Baisi