La marcia dell’orgoglio. Duemila tifosi in corteo e la curva resta deserta. Fuori vincono i granata

di Giuseppe Marotta

"Via il Sassuolo da Reggio Emilia". È stata questa la colonna sonora che ha accompagnato in gran parte il corteo di circa duemila tifosi della Reggiana ieri pomeriggio per protestare contro la mancata inversione delle curve nel derby e che ha incassato pure la solidarietà da parte di una frangia di sostenitori sassolesi. Una manifestazione pacifica – come doveva essere da accordi e mediazioni con la Digos che ha concesso ai supporters granata di arrivare fin sotto alla Curva Sud – se non per un episodio isolato di due bottigliate all’indirizzo della polizia con il parabrezza di una camionetta danneggiata e un agente per fortuna solo sfiorato.

Tutto si scatenato dalla decisione del Sassuolo che ha negato ai tifosi della Reggiana la curva Sud, da sempre tana degli ultras granata, destinandola ai tifosi neroverdi che formalmente giocavano in casa nel match di serie B. L’ennesima scintilla che deflagra in una mobilitazione storica del tifo, senza precedenti in città, esacerbata anche da quello che viene ritenuto il ‘peccato originale’, ossìa l’acquisto all’asta dello stadio – costruito anche coi soldi degli abbonamenti pluriennali sottoscritti all’epoca dai reggiani – da parte della Mapei nel 2013.

Una protesta che era già cominciata in settimana con l’invito a restare fuori e boicottare la vendita di biglietti (solamente 44 i tagliandi staccati per la ‘Nord’ e riservato agli ‘ospiti’, accolti non proprio benevolmente – per usare un eufemismo – da uno striscione affisso all’ingresso dagli ultras granata. E solo poco più di 5mila allo stadio quando all’andata furono più del doppio). L’aria di mobilitazione dell’orgoglio granata si percepisce già all’alba. La città si sveglia con gli striscioni coloriti, affissi nella notte, davanti al Mirabello e a penzoloni sul sovrappasso di viale Piave contro l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali e il sindaco di Reggio, Marco Massari. Lenzuoloni poi rimossi dalla Digos.

Teste Quadre, Gruppo Vandelli e tifosi di ogni età si sono poi ritrovati alle 15,30 al piazzale Inps. Alle 16,26 parte il corteo. Tutti in marcia, senza paura della pioggia, dietro al mega striscione ‘Ac Reggiana 1919’. A scandire il passo i capi ultras che lanciano i cori con lo striscione, accompagnati a ritmo di tamburi e dai fumogeni granata. Un serpentone che si snoda verso via Gramsci. E qui l’unica nota stonata di una protesta comunque riuscita: due bottigliate lanciate volontariamente all’indirizzo della polizia (oltre 160 uomini dei reparti mobili per un totale di quasi 300 tra carabinieri e forze dell’ordine). Il bilancio? Una camionetta danneggiata e un agente sfiorata. Le indagini della Digos sono al vaglio per risalire ai colpevoli.

Alle 17.50, dopo aver percorso via Duo e via Romano, i tifosi arrivano davanti alla Sud e alla statua di Severino Taddei, fondatore della Regia. Continuano i cori e gli striscioni affissi. Alle 18,20 viene indetta un’ora di pausa, con ritorno alle 19,30 per l’inizio della gara. E in questo lasso di tempo arriva un centinaio di tifosi del Sassuolo del gruppo "Sic Ex Mvrice Gemmae", che ha affisso uno striscione ("Il nostro ideale è di vecchi valori, chi è con noi rimanga fuori"). "Questo stadio non ci appartiene" e "Stadio Ricci unica casa", canta la frangia di ultras neroverdi accolti dagli applausi dei granata.

Sul campo la scoppola rifilata dal Sassuolo è stata bruciante, ma fuori, senza dubbio, non c’è stata partita: al di là di come la si possa pensare nel merito, i tifosi della Reggiana hanno stravinto con l’orgoglio.