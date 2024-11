La marcia per lo stop agli abusi

Studenti, cittadini, autorità, associazioni del volontariato hanno partecipato ieri mattina alla camminata contro la violenza alle donne, organizzata dalla Croce rossa di Guastalla con un corteo partito da tre punti differenti a Pieve, per raggiungere insieme palazzo ducale, dove si è svolta la presentazione del tavolo interistituzionale della Bassa attivo per contrasto e prevenzione della violenza di genere. Molto toccante la testimonianza di una giovane donna, sei anni fa vittima di violenza sessuale ad opera di un uomo a lei sconosciuto, che l’aveva aggredita non distante dalla sua abitazione, mentre stava passeggiando. La donna ha raccontato la sua terribile esperienza, spiegando le sensazioni che si possono vivere in queste situazioni.

Hanno poi preso la parola gli studenti degli istituti Russell e Carrara, con alcuni pensieri e riflessioni. Non è mancato lo spazio per una breve ma chiara dimostrazione di difesa personale per donne, condotta dall’istruttore Cristiano Sessi, fornendo consigli pratici su come agire quando si viene aggrediti all’improvviso e come prevenire alcune situazioni di potenziale pericolo. Infine, un momento ’teatralizzato‘ con studenti e giovani volontari di Croce rossa, rappresentando alcune scene di violenza di genere, ma con i ragazzi a fare ‘muro’ in difesa delle vittime, allontanando l’aggressore violento. Gli eventi della Giornata contro la violenza sulle donne proseguono nella Bassa. A Poviglio domani alle 17,30 fiaccolata da piazza Umberto I e apericena al centro Kaleidos, seguita dal film ‘C’e ancora domani’. A Reggiolo domani alle 21 in auditorium ’Doppio taglio. Come i media raccontano la violenza sulle donne’.

Domani alle 17 a Guastalla la firma del protocollo operativo sul contrasto alla violenza sulle donne seguita da una fiaccolata da palazzo ducale a piazza Martiri Patrioti, mentre alle 9,30 alle panchine rosse di Sorbolo e Lentigione di Brescello si svolgono momenti di riflessione con i ragazzi delle scuole locali. Domattina in piazza Unità d’Italia a Novellara ci sono ‘Petali di solidarietà’, alle 21 al laboratorio Armonia la proiezione del film ‘Siamo noi a dire basta’.

Antonio Lecci