La matematica? Gioco da ragazzi. Il liceo Corso conquista il 3° posto

Diverse competizioni del mondo matematico hanno visto i ragazzi del liceo Rinaldo Corso di Correggio ottenere eccellenti risultati.

Alla Coppa Student Kangourou a Cervia gli studenti del Corso si sono superati. Ben due squadre hanno partecipato alla finale, con un gruppo arrivato al terzo posto nazionale su quasi 70 formazioni iscritte. Grande soddisfazione per Nam Bui, Tin Bui, Alice Campana e Dario Codeluppi.

Dopo impegnativi allenamenti, in cui oltre al talento sono necessarie tenacia e passione, questo risultato è il compimento di un percorso condiviso con i compagni e con i docenti Luca Ferrari e Mattia Franzoni, che nei mesi scorsi hanno coordinato la preparazione ai quesiti della gara.

All’università Bocconi di Milano si è svolta la finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici. Alla finale hanno partecipato i migliori classificati delle circa cento sedi italiane in cui si sono svolte le eliminatorie. Alice Campana, della 4A classico, ha raggiunto il nono posto su circa 200 concorrenti. Per lei è il secondo risultato eccezionale in pochi giorni, dopo il fantastico terzo posto raggiunto nella finale della Coppa Student Kangourou a squadre.

a.le.