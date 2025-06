La mattina dopo. Volontari già al lavoro per ripulire i parcheggi

Puntuale come al solito dopo ogni concerto all’RCF Arena, il gruppo Ripuliamoci si è attivato per ripulire i parcheggi gestiti dalla società Parkforfun. Alle 7 di ieri mattina alcuni volontari erano già attivi per ripulire il parcheggio dedicato ai pullman ed il parcheggio Gold mentre il resto del gruppo si è ritrovato nel parcheggio di Via Marro alle 8 e si è diviso in gruppi ripulendo il parcheggio Pa, Via del Chionso, Farmacia e via Mozart.

Oltre alla pulizia il gruppo ha avuto il compito di togliere tutti i paletti di ferro e i fili che delimitavano le varie corsie: per questo "extra" il gruppo è stato supportato dal Pandita Team, i quali si sono presentati con un Apecar che è risultato preziosissimo per il trasporto. Infine, come di consueto, i ragazzi dell’associazione gambiana di Reggio Emilia hanno offerto il loro supporto per la pulizia del parcheggio Pa.

In totale sono stati raccolti circa settanta sacchi di indifferenziato nei vari parcheggi ed è stata ripulita anche la pista di avviamento al ciclismo Cimurri, che ha offerto la colazione ai volontari alla fine della pulizia.

"Abbiamo terminato il lavoro in meno di quattro ore – spiega Roberto Benelli coordinatore del gruppo –, ma stavolta il lavoro è stato più impegnativo dovuto ai maggiori parcheggi da pulire e lo smantellamento delle varie corsie ma siamo soddisfatti e consapevoli che anche stavolta è stato un successo. A fine raccolta abbiamo organizzato un piccolo rinfresco poiché per noi è sempre molto importante trasformare una giornata di lavoro in un momento di aggregazione".

Con il ricavato di queste pulizie, verranno sostenuti il canile Amici di Marta di Bagnolo in Piano, il rifugio Rocky, il canile/gattile comunale di Reggio Emilia, il Coress ed il Giardino del Baobab.

