La medicocrazia non può curare una città

era un tempo in cui Platone sognava il governo dei filosofi. Lo sperimentò anche in un’isola della magna Grecia e fu un fallimento. Forse per dimostrare che non si stava proprio sbagliando mi laureai in filosofia. Ma venne il tempo della crisi della politica. "La politica non è una professione", si stabilì in Italia dopo Tangentopoli. E fu il tempo degli avvocati. Tutti erano avvocati: dal capogruppo di Forza Italia, alla rampante Serracchiani, a Larussa, Biondi e Paniz. Infine é nata l’epoca degli economisti: da Ciampi a Dini, a Draghi, a Cottarelli. Nessuno credo avesse ipotizzato il tempo dei medici.

(*) ex deputato