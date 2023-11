La memoria che si perde. Due tombe di illustri sono abbandonate tra erbacce e crepe

"Sacre le reliquie renda dall’insultar de’nembi e serbi un sasso il nome", così scriveva Ugo Foscolo ne ’I sepolcri’, volendo significare che le sepolture avrebbero dovuto servire a perpetuare nel tempo il ricordo delle persone a noi care. Tuttavia l’inesorabile trascorrere dei secoli, e le ben più grandi preoccupazioni dei vivi spesso condannano all’oblio pure il ricordo di persone che, nella loro vita, tanto hanno fatto per la comunità in cui sono vissuti. E nel giorno in cui si commemorano i nostri defunti dispiace vedere come tante tombe, pure di reggiani illustri, siano condannate alla rovina e all’abbandono. Un esempio tra i tanti riguarda il camposanto di Marmirolo. Si parla, in particolare, dei sepolcri del conte Luigi Fossa e di uno dei parroci più amati dagli abitanti della frazione del forese, don Maurizio Cilloni, che fu presule di quel territorio per tantissimi anni sino agli anni ‘20 del secolo scorso. La tomba, di cui nessuno si occupa se non, in questo periodo, qualche volenteroso visitatore che, saltuariamente, la libera erbacce, rami epolvere, ha visto nel tempo cadere la pesante lastra marmorea che sovrastava il sepolcro stesso. Così come stanno progressivamente scomparendo le incisioni sulle due lapidi che ricordano le principali qualità, la vita e le opere di don Cilloni e della madre, sepolta accanto a lui. Per quanto riguarda invece, citazione letterale dall’epigrafe, il "conte, cavaliere del Regno, ingegnere e patrizio di Reggio", Luigi Fossa solo ad un’attenta lettura si riesce a leggere il nome del medesimo, mentre tutta l’architettura della tomba, in origine di pregio e imponente, risente del passare dei decenni e dei segni delle intemperie. Insieme al nobile ottocentesco riposa la moglie, Angiola Ferrari, che morì pochi anni dopo il marito, nel 1917. L’iscrizione marmorea ricorda che era la figlia di un patriota reggiano, Pietro Ferrari, attivo nei primi anni del XIX secolo. I due personaggi citati sono simboli di quella nobiltà e di quel clero, molto influenti nel passato ma che, in una certa misura, sono il prologo di quello che è la Reggio di oggi. Poter continuare a serbarne il ricordo, pur attraverso il semplice sepolcro, aiuterebbe a evitare che cadessero nell’oblio figure a loro modo importanti della nostra città.

Gabriele Gallo