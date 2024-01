La memoria di Meuccio Ruini: il professor Zamagni lo racconta

In occasione delle celebrazioni della Bandiera Tricolore, il Rotary organizza l’evento “Meuccio Ruini: un padre costituente”, che si terrà oggi alle 10.30 nell’Aula Pietro Manodori di Unimore. L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Provincia, in collaborazione con l’Università, sarà un’occasione importante per riflettere sul contributo straordinario del reggiano Meuccio Ruini alla carta costituzionale italiana e al percorso verso la Repubblica e l’identità nazionale.

Il Prof. Stefano Zamagni, eminente economista, illustrerà i fondamentali contributi di Meuccio Ruini alla nostra Costituzione.

In particolare, approfondirà il ruolo chiave svolto da Ruini nella definizione dell’articolo 1, che stabilisce l’Italia come una “repubblica democratica fondata sul lavoro”, e di altri articoli che promuovono la responsabilità finanziaria e l’istituzione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). Il ritratto di Meuccio Ruini sarà delineato dallo storico e socio del Rotary Danilo Morini.