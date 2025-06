La memoria fotografata in ‘Album’. Viaggio tra i ricordi a Gualtieri

Oggi alle 17 e alle 19 al teatro Sociale di Gualtieri va in scena Kepler-452 con ‘Album’, uno spettacolo che parla della memoria. Di come funziona, di come non lo sappiamo, di cosa succede quando smette di funzionare. Un ‘album scenico’, scritto da Enrico Baraldi, Riccardo Tabilio e Nicola Borghesi, e interpretato da quest’ultimo.

Un tentativo e una ricerca accesi da un’immagine suggerita dal mondo animale: come è possibile che tutte le anguille del mondo, a un certo punto della propria vita, percorrano decine di migliaia di chilometri sul fondo degli oceani per ritrovarsi, spinte da una memoria ancestrale, tutte insieme nello stesso posto, per riprodursi, morire, rinascere. Dopo lo spettacolo è possibile cenare alla Festa del Pozzo, attiva in piazza Bentivoglio.